Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Американские учёные на основе метода генетического редактирования CRISPR/Cas13 разработали способ уничтожения коронавируса SARS-CoV-2. Материалы исследования опубликованы в журнале Cell.

Метод генетического редактирования CRISPR получил широкое применение и используется как средство разрезания цепочек ДНК и РНК в заданных местах, для того, чтобы можно было осуществить изъятие некоторых генов или вставить определённую генетическую информацию. Однако учёные из Стэнфордского университета нашли способ применить данный метод против вирусов. Они разработали фермент, который точно разрезает определенные нуклеотидные последовательности в геноме коронавируса, и вирус в результате теряет способность к размножению.

Метод был назван PAC-MAN. Для адресной доставки антивирусной системы CRISPR/Cas13 учёные использовали комплекс пептоидов с фосфолипидами размером всего в один нанометр. Исследования на заражённой культуре клеток показали, что инновационный препарат снижает количество вирусных частиц SARS-CoV-2 на 90%. Учёные планируют вскоре начать клинические испытания нового лекарства.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные на основе системы генетического редактирования (CRISPR) разработали платформу, на которой можно одновременно провести обнаружение определенного вируса, включая инфекцию SARS-CoV-2, в 1 тыс. биологических образцов или диагностировать наличие 160 различных вирусов в пяти образцах.

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