Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Исследования американских, итальянских и испанских учёных указывают на то, что мужчины с облысением гораздо в большей степени подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph.

Учёные из университета Брауна (США) установили, что мужчины чаще умирают после заболевания COVID-19, а облысение следует считать дополнительным фактором риска осложнений. Облысение даже назвали «знаком Габрина» по имени первого врача в США, погибшего от COVID-19, который был лысым.

Учёные предполагают, что причина этого явления кроется в действии мужских половых гормонов, таких как тестостерон, которые могут усиливать способность коронавируса атаковать клетки. Кроме этого известно, что повышенное содержания тестостерона в крови приводит к облысению.

Учёные из Испании также обнаружили, что 79% мужчин в трех мадридских больницах, заболевших COVID-19, были лысыми. В другом исследовании, проведённом в Италии, было обнаружено, что больные раком предстательной железы, которые получали терапию, снижающую уровень тестостерона, в четыре раза меньше заболевали COVID-19, чем те, кто не получал такое лечение.

Таком образом, считают учёные, перспективными препаратами для лечения COVID-19 могут препараты против облысения, а также гормональная терапия, обычно используемая для лечения рака предстательной железы, в частности препарат энзалутамид.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что специалисты университета Лёнчёпинга в Швеции в настоящее время изучают, могут ли разные группы крови влиять на восприимчивость к коронавирусу SARS-CoV-2 и степень протекания заболевания COVID-19.

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