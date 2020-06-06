Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Международная группа астрономов доказала, что малые спутники формата CubeSat могут использоваться для обнаружения экзопланет. Препринт статьи доступен в архиве arXiv.org.

Для проведения эксперимента по использованию малых космических аппаратов для поиска планет за пределами Солнечной системы использовался CubeSat ASTERIA. Этот малый спутник (10 см x 20 см x 30 см) был разработан специалистами Массачусетского технического института и Лаборатории реактивного движения NASA.

ASTERIA был запущен с борта Международной космической станции в 2017 году. В течение нескольких лет спутник наблюдал за близлежащими звёздами, пытаясь обнаружить новые экзопланеты методом транзитной фотометрии.

Спутник использовался для испытания новых технологий, поэтому для подтверждения эффективности этих методов для выявления новых экзопланет применялись также наблюдения с других космических обсерваторий. С помощью ASTERIA была обнаружена экзопланета 55 Рака e, о существовании которой учёные уже знали благодаря наблюдениям с телескопа «Хаббл».

»Я думаю, что это исследование подтверждает концепцию, которая лежала в основе миссии ASTERIA: этот маленький космический аппарат может внести вклад в астрофизику и астрономию», — прокомментировала одна из авторов проекта Мэри Кнапп из Массачусетского технологического института.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA получили последний сигнал от космического аппарата ASTERIA. После этого связь со спутником была утеряна.