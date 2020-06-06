Москва, , 10:00 — REGNUM Засушливая весна и прошлогодние лесные пожары — возможные причины нашествия в Сибири шелкопряда. Об этом 6 июня рассказали эксперты Рослесхоза, передает РИА Новости.

По словам специалистов, количество сибирского шелкопряда в основном определяют климатические факторы, такие как засуха.

«Большую роль в возникновении вспышки играют пожары, которые в значительной степени снижают биологическую устойчивость насаждений, кроме того, пожары уничтожают естественных врагов сибирского шелкопряда — энтомофагов, обитающих в подстилке», — также рассказали эксперты.

При этом ученый-энтомолог Илья Гомыранов указал, что нынешняя вспышка численности сибирского шелкопряда также может быть связана с теплой погодой в азиатской части России в течение нескольких последних лет, что могло привести развитие данной бабочки на однолетний срок.

«Развитие у этой бабочки довольно длительное, гусеницы зимуют обычно дважды, но в теплых регионах или в более теплые года развитие может проходить и за один год», — завил ученый.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что исследования леса в Якутии были выявлены очаги массового размножения сибирского шелкопряда.