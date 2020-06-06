Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершает прохождение Балтийских проливов и 6 июня войдёт в Балтийское море. О торжественной встрече, ожидающей в Кронштадте участников кругосветной экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И. Ф. Крузенштерна, сообщает пресс-служба Военно-морского флота Минобороны РФ.

«Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» следует встретить в Кронштадте 8 июня со всеми необходимыми почестями совместно с представителями руководства Русского Географического Общества, командованием Ленинградской военно-морской базы. Экипаж судна и участники экспедиции заслужили это, выполнив огромный объем океанографических исследований, находясь в море с декабря 2019 года», — цитируются в сообщении слова Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

Завершение экспедиции и другие детали были обсуждены на состоявшемся в Адмиралтействе совещании Центра Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ.

Как сообщало ИА REGNUM, океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский» завершило свой кругосветный маршрут 1 июня, преодолев пролив Большой Бельт, пройденный в декабре 2019 года на старте экспедиции.

Напомним, ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта 3 декабря, посетило Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, пришло к станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде 28 января, в 200-летнюю годовщину открытия шестого континента российскими военными моряками, исследовало Западную Антарктику, центральную часть Индийского океана, посетило Сейшельские острова, обогнуло южную оконечность Африки.

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