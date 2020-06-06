Пекин, , 06:39 — REGNUM Китайские исследовательские институты запустили платформу наблюдения за птицами в интересах изучения и защиты прибрежных болот и водоплавающих, сообщает 5 июня агентство Синьхуа

Платформа представляет из себя современную систему идентификации плит и сбора данных о них. Она включает в себя также приложение для смартфона и онлайн-базу данных, мини-программу идентификации видов птиц, а также визуальную систему слежения за маршрутами их миграции.

Платформа создана для наблюдения за 61 местом обитания водоплавающих. Она собрала уже более 880 тыс. фотографий 196 видов водоплавающих и сделала 260 тыс. видеозаписей. Платформа была создана для энтузиастов, сообщили в Институте географических наук и национальных ресурсных исследований при Китайской академии Наук.