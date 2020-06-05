Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Следы двух ранее неизвестных мегаизвержений были обнаружены научными сотрудниками Британского исследовательского госуниверситета Лестера на территории Йеллоустонского национального парка (Йеллоустоун) в США. Об этом 5 июня сообщает издание «Популярная механика».

Геологи утверждают, что мегаизвержения произошли около 9 млн и 8,7 млн лет назад. Магнитуда первого извержения составила 8,6, после него на площади в 12 тыс. кв. км образовался слой пепла и лавовых отложений толщиной до 100 метров. Они расположены сейчас на территории южной части штата Айдахо.

Второе магаизвержение магнитудой 8,8 стало, по мнению специалистов, самым мощным в данном вулканическом регионе и одним из пяти самых мощнейших извержений в истории Земли. Вулкан выбросил 2300 кубических километров породы, которая осела на территории 23 тыс. кв. км.

Исследование британских геологов позволяет лучше понять природу активности Йеллоустоунской горячей точки. На настоящее время учёным известно о шести мегаизвержениях, произошедших здесь с частотой раз в 500 тысяч лет. Авторы исследования предполагают, что, если исходить из того, что последнее мегаизвержение здесь произошло 640 тысяч лет назад, то следующее следует ожидать не ранее, чем через 900 тысяч лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что профессор кафедры петрологии МГУ доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов рассказал о возможности спрогнозировать извержение вулкана в Йеллоустоуне.

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