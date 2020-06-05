Пенза, , 19:05 — REGNUM В Пензенском агропромышленном колледже для студентов с ограниченными возможностями здоровья закупили новое оборудование, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Агропромышленный колледж в рамках программы «Доступная среда» закупил для обучающихся здесь 48 инвалидов новое оборудование для специализации «Информатика и вычислительная техника». На эти цели было выделено свыше 4,5 млн рублей, из них 3,9 млн рублей — федеральные средства. Благодаря этому приобрели ноутбуки, принтеры, планшеты для рисования, систему субтитрирования, портативные информационные индукционные системы, оборудование для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху по специальности «Ихтиология и рыболовство». Помимо этого, колледж обзавелся автобусом для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новое оборудование необходимо для совершенствования мастерства на занятиях и подготовке к региональному чемпионату профмастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который запланирован с 8 по 12 октября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2020—2021 учебном году для станции юных туристов имени Т. Т. Мартыненко выделено из федерального и областного бюджетов 1,73 млн рублей на приобретение туристского снаряжения и оборудования.

Читайте также: На оборудование пензенской станции юных туристов направят 1,73 млн рублей