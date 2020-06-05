Москва, , 16:33 — REGNUM Астероид, который должен в ближайшие сутки пройти рядом с Землей, не несет угрозы для планеты, сообщает 5 июня госкорпорация «Роскосмос».

Отмечено, что столкновение астероида 163 348 2002 NN4 с Землей маловероятно, так как он сблизится с нашей планетой максимум на 5,09 млн км.

Напомним, в апреле 2020 года четырёхкилометровый астероид 52 768 пролетел мимо Земли на расстоянии в 6,0 млн км.

«То есть, завтрашний «гость» должен пролететь на 1/6-ю ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьёзной опасности», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в NASA заявили, что к Земле приближается астероид 163 348, диаметр которого от 250 до 570 метров.

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