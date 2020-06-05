Кисловодск, Ставропольский край, , 14:25 — REGNUM Следы динозавров обнаружили ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) на территории Ставропольского края. Они принадлежат динозавру, обитавшему на ставропольской земле 120−130 млн лет назад в меловом периоде — последнем периоде мезозойской эры, сообщили ИА REGNUM 5 июня в управлении по информполитике правительства региона.

Следы были найдены на Лермонтовской скале в городе-курорте Кисловодске. По данным ученых СКФУ, на сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися отпечатками следов древних рептилий.

На скальной плите отпечатались трехпалые задние лапы растительноядного динозавра игуанодона. Найдено три отпечатка следов древнего гиганта, вес которого мог достигать трех тонн. Длина каждого следа — 40 см, ширина — 34−35 см. Относительно поверхности плиты следы заглублены в среднем на 5−7 см.

«С помощью методов геофизики и геохимии исследователи из СКФУ выяснили, что в свое время динозавр прошелся по достаточно редкой породе, почти полностью состоящей из оолитового известняка. Скорее всего, в раннемеловом веке этот слой образовался в мелководном морском заливе или лагуне», — отметили в управлении.

Поскольку горожанам и туристам доступ к плите, находящейся на территории режимного предприятия, ограничен, исследователи из СКФУ предлагают перенести ее в Национальный парк «Кисловодский». Там, как отмечается, палеонтологическому артефакту обеспечат надлежащий уход и сохранность, и его смогут увидеть все желающие.