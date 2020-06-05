Сиань, Китай, , 12:17 — REGNUM Пациенты с COVID-19 и высоким кровяным давлением имеют вдвое больший риск умереть от этой инфекции, показало международное исследование. Известно, что высокое кровяное давление ухудшает риск серьезных симптомов, но исследование, опубликованное 4 июня в European Heart Journal, показывает, насколько велик этот риск.

Международная группа исследователей, возглавляемая Фэй Ли и Лин Тао из отделения кардиологии больницы Сицзин в Сиане, изучила записи 2866 пациентов, проходивших лечение в Ухане, где впервые была замечена эпидемия коронавируса. Чуть менее 30% из них имели высокое кровяное давление.

«Вскоре после того, как мы начали лечить пациентов с COVID-19 в начале февраля в Ухане, мы заметили, что почти у половины умерших пациентов было высокое кровяное давление, — было намного выше по сравнению с теми, у кого были только легкие симптомы COVID-19», — говорится в заявлении Тао.

Команда ученых обнаружила, что умерли 4% пациентов с высоким кровяным давлением, по сравнению с 1,1% пациентов с нормальным давлением. После некоторой корректировки различий между пациентами, выяснилось, что имеет место удвоенный риск смерти для пациентов с высоким кровяным давлением. Кроме того, 7,9% пациентов, которые перестали принимать свои лекарства от артериального давления, умерли.