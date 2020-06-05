Москва, , 09:36 — REGNUM Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и главы космических агентств Соединенных Штатов, Канады, Европы и Японии намерены 9 июня обсудить в формате видеоконференции сотрудничество по изучению Луны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что, по предварительным данным, глава NASA Джим Бранденстайн попросил в ходе переговоров затронуть вопрос о вкладах стран в реализацию американской лунной программы «Артемида».

Также участники конференции планируют обсудить сотрудничество по Международной космической станции (МКС).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе заявили, что госкорпорация намерена возобновить лунную программу.

Специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш планируют, что первая пилотируемая экспедиция в рамках российской программы по освоению Луны состоится в 2031 году.

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