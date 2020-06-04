Москва, , 20:03 — REGNUM Экстренное предупреждение о грозе и порывистом ветре до 17 м/с, которые придут в Москву в течение дня, опубликовало 4 июня столичное управление МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 4 июня 2020 года в Москве ожидается сильный ливень, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 12−17 метров в секунду», — указано в сообщении пресс-службы главка МЧС.

Ведомство рекомендует воздерживаться от использования личного автотранспорта, а при поездках строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как грозы и ливни резко ухудшают видимость и возрастает вероятность ДТП.

МЧС напоминает, что в таких условиях нельзя оставлять детей без присмотра.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и непрочные конструкции, не пытаться укрыться от дождя под деревьями.