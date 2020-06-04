Иерусалим, , 17:52 — REGNUM По данным израильского института Гартнера (Национального центра по контролю заболеваемости), меньше всего шансов заболеть COVID-19 у детей в возрасте трех-четырех лет, сообщают «Вести» (Израиль).

Согласно исследованиям израильских ученых, версия о том, что коронавирусом не заражаются люди, моложе 20 лет оказалась ошибочной, хотя у молодых болезнь протекает гораздо легче, а часто и вовсе незаметно для заболевшего. Но, похоже, что действительно, существует возраст, в котором заражение крайне маловероятно, это как раз период с трех до четырех лет.

Странно в наблюдаемой картине распространения заболевания по возрастам то, что совсем маленькие дети, примерно до двух лет, все-таки заражаются, а вот с трех до четырех лет случаев заражения не наблюдается. Пока что медики теряются в догадках, почему дело обстоит именно так.