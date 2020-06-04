Лондон, , 10:59 — REGNUM В генетической последовательности у нового типа коронавируса учёные обнаружили уникальную вставку. Как выяснили биоинформатики из Кембриджского университета с использованием искусственного интеллекта, она идентична части человеческого белка и расположена в той части генома, которая предположительно определяет возможность проникновения вируса внутрь человеческой клетки.

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Авторы исследования, опубликованного на сайте научного журнала eLife, утверждают, что эта вставка абсолютно уникальна, её нет больше ни в одном из коронавирусов. Исследователи полагают, что вирус SARS-CoV-2 эволюционировал или мутировал, после чего получил возможность проникать в клетку человека при помощи фермента в белке ENaC-ɑ. Учёные отмечают, что вирус, приникая внутрь клетки, нарушает работу белка, в результате происходит сбой в водно-солевой обмене в местах инфекции, что приводит к возникновению отёков лёгких и других органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские учёные во главе с профессором Николаем Петровским установили, что коронавирус SARS-CoV-2 с самого начала почти идеально был адаптирован для заражения человека. Специалисты отметили, что «это новый вирус, которого никогда не было в организме человека, но он обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что очень удивительно».