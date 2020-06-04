Триполи, , 10:29 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли два города, ранее контролируемые Ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом 4 июня сообщается в заявлении ПНС.

В сообщении говорится, что под контроль были взяты города Айн-Зара и Вади-эль-Раби, расположенные к югу от столицы государства, города Триполи.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, тогда во внутренний конфликт в стране вмешались вооруженные силы НАТО, что привело к жестокому убийству лидера страны Муаммара Каддафи.

В настоящее время противостояние идет между ПНС и ЛНА, активная фаза конфликта началась в апреле 2019 года, когда военные ЛНА приступили к штурму города Триполи. В ходе боев погибли свыше 1 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии на минных полях подорвались 25 саперов — ПНС

Читайте развитие сюжета: В ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи