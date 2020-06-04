Барнаул, , 07:56 — REGNUM Доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков на своей странице в Facebook прокомментировал слова эксперта в области отечественной космонавтики Вадима Лукашевича, заявившего о том, что успех стыковки с космической станцией американского корабля Crew Dragon, созданного корпорацией SpaceX Илона Маска, обеспечили, в том числе, российские детали:

«Внутри корабль содержит много лишнего, он излишне сложен. Всё эти сложно изогнутые декоративные панели не несут функционального смысла, только эстетический, но должны быть сложны в изготовлении.

Корабль внутри выглядит, как салон пассажирского самолёта. Что я имею ввиду? Возможно корабль, а значит и полёты на нём, будут все-таки дороже чем говорит Маск. Тем более, что о настоящей многоразовости пока речи не идёт. Этот корабль — в музей, остальные НАСА будет также использовать только раз. Маск, если захочет, сможет использовать их второй и более раз. Но где он будет брать для этого столько желающих?

Использованные корабли будут использоваться в качестве грузовика. Хорошо, но для этого он слишком сложен. Получается что они будут делать каждый раз корабль, соизмеримый по сложности салона с салоном бизнес-джета. Непонятно в какой момент наступает экономия. Но красиво. И места для космонавтов больше. При условии, что им действительно удобно, что это — не видимость. Например в «Союзе» тесно, но космонавты сидят в индивидуально разработанном кресле.

Или сенсорные дисплеи. Работая с сенсорным экраном смартфона каждый день я все-таки не хотел бы, чтобы так же было устроено управление в моем автомобиле. Это значит, что мне пришлось бы смотреть на каждую нарисованную кнопку, чтобы убедится, что я в неё попал и она нажалась. А Маск хочет, чтобы на нарисованные кнопки жали перчатками, при перегрузке, не дай Бог в экстремальной, аварийной ситуации, да ещё и на весу, вытянув руки вверх. Поэтому буду ждать не только когда прояснится реальная цена полётов, но и когда пойдут реальные истории из опыта полётов на нём».

Напомним, ранее Вадим Лукашевич отмечал, что удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась, в том числе, и благодаря стыковочному адаптеру IDA, который разработали и изготовили специалисты РКК «Энергия».

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