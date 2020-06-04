Новосибирск, , 05:07 — REGNUM Сибирские учёные выявили гибрид двух видов клещей — таёжного и клеща Павловского. Эти виды обитают в одной местности, но могут жить в различающихся экологических условиях, сообщает издание Сибирского отделения РАН (СО РАН) «Наука в Сибири».

Учёные отмечают, таёжный клещ и близкородственный клещ Павловского представляют наибольшую угрозу для людей. Они схожи внешне, активны в мае — июне и предпочитают схожие места обитания. Уточняется, что раньше клещи Павловского в Новосибирской области были очень редки, но в последнее десятилетие зарегистрирован резкий рост их численности, а в некоторых местах этот вид стал доминирующим.

«Мы, используя секвенирование генома, стали изучать его более тщательно, поскольку при определении под микроскопом могут быть ошибки, и с удивлением обнаружили, что бОльшая часть из особей — это даже не таёжный клещ и не клещ Павловского, а их межвидовой гибрид», — рассказала заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова.

Учёные отмечают, когда именно произошло такое изменение сказать сложно. О существовании гибридов стало известно в 2009 году.

Гибрид может существовать в условиях, которые подходят первому и второму родительскому видам. Он переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе: вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, поражающий собак. Таким образом человек помимо вируса клещевого энцефалита может заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий.