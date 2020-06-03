Москва, , 18:54 — REGNUM Сильный ветер, ливневый дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает 3 июня пресс-служба столичного управления МЧС.

По информации спасателей, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.

Высока вероятность того, что сильные дожди и грозы будут продолжаться с 19:00 3 июня до 10:00 4 июня.

Жителям города рекомендовано держаться подальше от навесных конструкций, рекламных щитов и высоких деревьев.

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