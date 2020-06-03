Тель-Авив, Израиль, , 17:24 — REGNUM От 2 до 3% жителей Израиля заразились коронавирусом, что категорически недостаточно для формирования коллективного иммунитета, передает Ynet.

Эпидемиологи из Тель-Авивского университета по заказу минздрава провели исследование, которое было призвано собрать актуальную информацию по распространенности коронавируса. Исследовались образцы крови 1700 человек из разных регионов страны и разных возрастных групп, пробы брались без учета того, был ли человек заражен коронавирусом. Также изучались образцы донорской крови.

В результате выяснилось, что лишь 2−3% от общего числа населения Израиля заражались коронавирусом, перенеся заболевание в легкой форме, которая вызвала иммунную реакцию. Чаще всего антитела встречались у мужчин в возрасте от 40 до 60 лет.

По словам прфессора Дани Коэна, завкафедрой общественного здравоохранения Тель-Авивского университета и участника группы по борьбе с эпидемиями (ЦАТАМ), который руководил исследованием, учитывая, что ко 2 июня в Израиле выявлено более 17.000 больных COVID-19, можно сделать выводы: в Израиле есть еще 11.000−16.000 человек, которые больны коронавирусом, но не диагностированы. «Наше исследование показало, что тотальный карантин был эффективным, в результате чего заразились лишь единичные проценты населения. Но одновременно это указывает на то, что мы еще очень далеки от коллективного иммунитета, — говорит профессор.