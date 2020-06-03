Денвер, США, , 12:20 — REGNUM Ученые полагают, что они определили самый чистый в мире воздух: он обнаружен над Южным океаном, который окружает Антарктиду. Об этом сообщает CNN.

В ходе первого в своем роде исследования биоаэрозольного состава океана исследователи из Университета штата Колорадо выявили атмосферный регион, который остается неизменным в результате человеческой деятельности.

Погода и климат тесно связаны, соединяя каждую часть мира с другими регионами. Однако профессор Соня Крейденвейс и ее команда подозревали, что воздух над Южным океаном будет меньше всего подвержен влиянию людей и пыли с континентов мира (с 2000 года воды, омывающие Антарктиду к югу от 60° ю. ш., по решению Международной гидрографической организации предложено называть Южным океаном).

Исследователи обнаружили, что воздух пограничного слоя, питающий нижние облака над Южным океаном, не имел в составе аэрозольных частиц, образующихся в результате, в т.ч., сжигания ископаемого топлива, посадки определенных культур, производства удобрений, удаления сточных вод, транспортировки товаров.