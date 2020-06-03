Улан-Удэ, , 11:14 — REGNUM Руководители Бурятии и Иркутской области договорились о создании научно-образовательного центр «Байкал». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом шла речь на совместном заседании глав обеих регионов, а также бурятских и иркутских учёных.

«Объединив наши научно-производственные возможности, мы получим кратное увеличение ВНП Иркутской области и Бурятии. Предлагаю в ближайшее время подписать соглашение о создании межрегионального НОЦ «Байкал», — отметил исполняющий обязанности руководителя Приангарья Игорь Кобзев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов согласился с коллегой, добавив, что центр даст возможность привлекать федеральное финансирование на поддержку научных работ.

Как отмечается, НОЦ займётся исследованием рифтовой системы озера, разрабатывать проекты по сейсмике, разведке и добыче полезных ископаемых, вести исследования по направлению трансляционной медицины и лекарственного растениеводства, а также работами в сфере астрофизики.

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