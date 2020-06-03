Лхаса, Китай, , 08:04 — REGNUM Китай сообщил о завершении первого высокоточного воздушного гравитационного исследования горы Джомолунгма (Эверест) и близлежащих районов, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Воздушная исследовательская миссия вернулась в Лхасу, столицу Тибета. В рамках миссии в воздух было поднято специальное оборудование для исследования гравитации. Исследование призвано предоставить данные о поверхности геоида с точности до сантиметра. Исследования проводились в рамках точного изучения высоты Эвереста.

По словам главного исследователя проекта изучения горы Эверест Чэнь Биня, Китай впервые проводит такого рода проекты с целью заполнения пробелов в соответствующего плана знаниях. Проводятся также воздушные измерения с использованием дистанционного зондирования для региона, которые обеспечат трехмерные результаты дециметровой точности для топографии региона.