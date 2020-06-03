Москва, , 00:40 — REGNUM Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ успешно завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках, сообщил 2 июня начальник института Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

«Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность», — сказал он.

Борисевич добавил, что сейчас для испытания вакцины на людях отобраны 50 добровольцев-военнослужащих — 45 мужчин и 5 женщин в возрасте от 25 до 50 лет. На следующем этапе испытаний специалисты института проверят, безопасна ли вакцина для людей и как хорошо она переносится. Кроме того, будет установлено, насколько она помогает выработать защитные антитела.

Ранее доктор химических наук, профессор института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Иван Василенко сообщал, что российская вакцина от коронавируса может появиться и начать применяться до конца 2020 года.

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