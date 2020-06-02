Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Долговечность антител к коронавирусу остается для ученых открытым вопросом, на который поможет ответить только время. Об этом сообщил 2 июня заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Семенова, тема антител и коллективного иммунитета на сегодняшний день является самой животрепещущей.

«Оказалось очень с этим вирусом непросто. Нет одинаковой картины образования антител у всех переболевших. Выяснилось, что люди, которые болеют очень легко и очень тяжело, либо вообще не образуют эти антитела, либо образуют их очень мало», — сказал вирусолог.

Он предположил, что те, кто болеет очень тяжело и умирает, просто не успевают образовать защитные антитела, а «легкие» больные решают конфликт между вирусом и иммунной системой хозяина другими средствами.

«Получается такое коромысло, где у нас пик защитных антител приходится на людей, которые болели в средней тяжести, чуть тяжелее, чуть легче, но не жизнеугрожающе. У них наиболее эффективно вырабатываются антитела в самом большом количестве. И самое интересное, что введение этих антител больным коронавирусной инфекцией на ранних стадиях заболевания очень эффективно подавляет развитие инфекции. К сожалению, тяжелым больным это уже не помогает», — сказал Семенов.

На его взгляд, способность купировать развитие инфекции у больных на начальной стадии все же является «прекрасной новостью», так как это говорит о том, что человеческий организм в принципе способен вырабатывать антитела, убивающие вирус.

«Надо просто правильно определить, какой клон антител мы должны у человека воспитать, чтобы они защищали. Это говорит в пользу того, что вакцина будет работать, если мы правильно подберем антигены», — заявил вирусолог.

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Однако длительность действия антител коронавируса все еще остается вопросом открытым, подчеркнул он. Первые выздоровевшие от COVID-19 поправились не ранее пяти месяцев назад.

«Мы не знаем, что будет дальше. С теми коронавирусами, с которыми мы живем давно и которые вызывают каждую шестую простуду в сезон ОРВИ, у них такая особенность, к сожалению, что антитела вырабатываются у переболевшего человека, он моментально не заражается, а через какое-то время их количество падает до нуля, и к следующему сезону человек опять может заразиться. Будет с этим вирусом так, не будет — только время покажет», — заметил Александр Семенов.

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