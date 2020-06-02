Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Препарату «Авифавир», который на днях был объявлен «первым зарегистрированным в России лекарством от коронавируса», требуются более широкие клинические испытания. Об этом сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это, безусловно, хорошо, что зарегистрирован первый препарат, но хотелось бы все-таки увидеть более широкие результаты клинического применения. Надо понимать, поскольку входные ворота этого вируса очень широки — он может поражать совершенно разные органы и ткани человека, — то клинические проявления этого заболевания крайне разнообразны, формы крайне разнообразны. И если это [лекарство] помогает какой-то группе, это не означает, что оно будет эффективно для всех пациентов», — сказал Семенов.

Он отказался комментировать препарат более подробно, заметив, что рад его появлению, но ждет результатов более широких, «постмаркетинговых» испытаний.

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31 мая стало известно, что Минздрав зарегистрировал российское лекарство для лечения коронавируса под названием «Авифавир», произведенное на совместном предприятии РФПИ и ГК «ХимРар». Оно является не собственной разработкой, а отечественным дженериком — копией зарубежного, японского лекарства «Фавипиравир», который был разработан и запатентован компанией Toyama Chemical и используется с 2014 года против тяжелых форм гриппа, продаваясь под коммерческим названием «Авиган».

Утверждается, что «Авифавир» нарушает механизмы размножения коронавируса и показал «высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний». Сейчас идет финальный этап клинического исследования «Авифавира» с участием 330 пациентов.

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