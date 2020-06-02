Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Клинические испытания вакцины от коронавируса в России сейчас находятся в первой фазе из трех. Об этом сообщил 2 июня заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Семенов заявил, что создание любой вакцины должно пройти через три этапа: создание прототипа, доклинические испытания, а затем и три фазы клинических испытаний. Сначала вакцину испытывают на здоровых добровольцах, потом — на широкой группе подопытных, затем — на целевых группах риска.

«Надо понимать, что сейчас мы пока на первом этапе, и оптимистичные отчеты пока касаются испытаний вакцины на группе добровольцев. Чаще всего это либо сотрудники учреждения, либо какие-то небольшие группы людей, потому что надо в первую очередь оценить токсичность, реактогенность — не вызовет ли вакцина каких-то нежелательных последствий сначала у здоровых людях. Мы понимаем, что если у здоровых она будет вызывать побочные эффекты, то уж к людям с ослабленным здоровьем ее допускать просто нельзя», — сказал Семенов.

Спектр испытаний будет расширяться постепенно, после чего пройдут испытания в группах риска, затем наступит пора мелкосерийного и крупносерийного производства вакцины.

«Вот такой длительный путь, но мы уже вступили на этот мост», — сообщил замглавы НИИ.

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