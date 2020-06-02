Вашингтон, , 10:07 — REGNUM К Земле 6 июня приблизится астероид, который относится к категории «потенциально опасных». Об этом 2 июня сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

Отмечается, что астероид получил название 163 348 (2002 NN4). Его диаметр составляет от 250 до 570 метров. Он пролетит мимо Земли 6 июня со скоростью 11,1 км/c на расстоянии 5,1 млн км.

Как отмечает портал Space.com, к «потенциально опасным» относятся астероиды, которые пролетают на расстоянии менее 7 млн км от Земли. Всего таких объектов в околоземном пространстве обнаружено около 8 тыс.