Москва, , 09:49 — REGNUM Представители Роскосмоса и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США ведут переговоры относительно предоставления мест на своих космических кораблях для полётов на Международную космическую станцию. Об этом журналистам заявил представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.

«На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС. То есть это ситуация, когда российские космонавты будут летать на американских космических кораблях, а американские космонавты будут продолжать полеты на наших космических кораблях», — сказал Красников.

По его словам, на сегодняшний день это является «насущной необходимостью» в связи с полётом Crew Dragon на МКС, состоявшимся в конце мая.

Красников подчеркнул, что в данном шаге есть заинтересованность как с российской, так и с американской сторон. Специалист также отметил, что в Роскосмосе искренне рады за американских коллег в связи с запуском космического корабля и его пристыковкой к МКС.