Новосибирск, , 09:34 — REGNUM В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН СО РАН) проанализировали причины нефтяного кризиса. Специалисты отмечают, что катализатором для резкого снижения цен на нефть стали США.

«Ранее падение удавалось сдерживать, благодаря соглашению ОПЕК+, к которому в 2016 году присоединилась и Россия, — пишет издание СО РАН «Наука в Сибири». — Ведущие игроки рынка, включая РФ, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и другие страны, постепенно сокращали добычу нефти. В итоге цена сорта Brent выросла с 30,7 долларов за баррель в январе 2016 года до 81 доллара за баррель в октябре 2018-го. Однако США не присоединились к ОПЕК+ и продолжили наращивать добычу сланцевой нефти, что со временем нивелировало все усилия участников соглашения».

Учёные отмечают, что поскольку продлить соглашение ОПЕК+ в начале 2020 года не удалось, это привело к дальнейшему снижению цен и нефтяному кризису, который затронул и Россию.

Специалисты ИНГГ СО РАН считают, что для преодоления сложившейся ситуации нужно развивать новые технологии. Учёные полагают, что будущее нефтегазового комплекса РФ связано не столько с добычей нефти и газа, сколько с углублением переработки углеводородного сырья.

«Новые центры нефти и газа слабо развиты в плане транспортной инфраструктуры, а строительство перерабатывающих и химических комплексов вблизи месторождений ускорит формирование портовой, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, — прокомментировала заведующая лабораторией «Центр экономики недропользования нефти и газа» ИНГГ СО РАН доктор экономических наук, профессор Ирина Филимонова. — Сопутствующим эффектом станет укрепление и диверсификация доходов в регионах ресурсного типа, создание новых рабочих мест, повышение энергетической обеспеченности».

По словам Филимоновой, факторами, стимулирующими рост нефтяных цен, станут, прежде всего, сокращение добычи нефти США и странами-участницами соглашения ОПЕК+, включая Россию, а также рост потребления нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (прежде всего, в Китае) после окончания пандемии COVID-19.