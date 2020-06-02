Москва, , 08:50 — REGNUM Победителем чемпионат по алгоритмическому программированию «Открытый финал Московских тренировок» стала команда из МГУ им. М. В. Ломоносова Nonames. Всего же в состязании, организованном Московским физико-техническим институтом в дистанционном формате, приняли участие 900 студентов, школьников и выпускников из 25 стран. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Второе место заняла команда Scrubs из Национального университета Сингапура, третье — студенты индонезийского Университета Бина Нусантара. Необходимо отметить, что четвёртое место, в данном соревновании престижное, завоевала объединенная команда школьников Москвы.

Как отметил проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев, московские тренировки были организованы для создания новых возможностей в развитии программирования для студентов Москвы. Однако оказалось, что спрос на эти знания есть и далеко за пределами российской страницы.

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