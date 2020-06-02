Пекин, , 05:06 — REGNUM Популярная китайская платформа трансляции видео Bilibili анонсировала запуск собственного спутника удаленного зондирования в конце июня для производства научно-популярного контента, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

В компании сообщили, что спутник получил название «Видео-спутник Bilibili» и он станет подарком любопытным умам на День защиты детей. Как сообщили в компании, спутник слово «глаз» видит мир из космоса и будет смотреть на землю с гелио-синхронной орбиты на высоте 500 км над Землей. В день он будет огибать землю 15 раз.

Спутник оснащен функцией создания трехмерных изображений земли высокой точности. В частности, он может запечатлевать ночные огни городов, а также снимать полярные сияния вместе с космическими объектами вроде Луны и Сатурна.

Спутник разработан компанией Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. Он уже доставлен на космодром Цзюцюань на северо-западе Китая 11 мая и готовится к скорейшему запуску. Напомним, что компания Bilibili была создана в июне 2009 года в качестве видеохостинга популярных материалов для китайской молодежи.