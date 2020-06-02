Мехико, , 04:04 — REGNUM Древние пирамиды в Мезоамерике, которая располагалась на территории современной Центральной Америки, являлись священными копиями гор, предположили учёные из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте организации.

По мнению учёных, создавая пирамиды, жители Мезоамерики пытались воспроизвести природные формы, например, силуэты вулканов. При этом они наделяли строения сакральным смыслом, поэтому пирамиды были центрами древних городов.

Ранее археологи нашли в Центральной Гватемале крупнейшую в Мезоамерике древнюю мастерскую по изготовлению статуэток. Учёные опознали в артефактах изделия майя и предположили, что вожди дарили фигурки своим союзникам и подданным.

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