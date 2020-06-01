Санкт-Петербург, , 21:41 — REGNUM Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский» завершило свой кругосветный маршрут, преодолев пролив Большой Бельт, пройденный в декабре 2019 года на старте экспедиции, сообщает 1 июня пресс-служба Балтийского флота.

Торжественная встреча запланирована на 8 июня и пройдёт в Кронштадте.

В ходе кругосветной экспедиции экипаж океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» определил точные координаты Южного магнитного полюса Земли, которые смещаются каждый год, провёл многочисленные гидрографические и гидрометеорологические исследования.

«Также была выполнена грунтовая съемка, экспериментальная магнитная съемка, проведены геофизические работы по маршрутам переходов, исследована работа радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования», — указано в сообщении.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта 3 декабря, посетило Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, пришло к станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде 28 января, в 200-летнюю годовщину открытия шестого континента российскими военными моряками, исследовало Западную Антарктику, центральную часть Индийского океана, посетило Сейшельские острова, обогнув южную оконечность Африки.

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