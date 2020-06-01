Канберра, , 21:37 — REGNUM Популярный сорт кофе «Робуста» может исчезнуть из-за изменений климата и постепенного повышения температуры в мире. Об этом 1 июня сообщает журнал Global Change Biology.

В результате масштабных исследований, проведённых австралийскими учёными из Университета Южного Квинсленда, было установлено, что популярный сорт кофе произрастает на определённой широте и при определённой температуре, которая колеблется от +18,6 до +26,6 °C.

Ранее считалось, что для робусты повышение температуры будет благотворным фактором, но последние исследования показали, что это далеко не так. При температуре выше оптимальной для произрастания этого сорта наблюдается значительное снижение урожайности. Например, при повышении температуры всего на один градус урожайность данного сорта понижается сразу на 14%.

Районы, где произрастает данный сорт кофе, подвергаются сильному воздействию со стороны человека, что приводит к изменениям климатических условий. При повышении температуры в лесах Азии, Мадагаскара и Африки робусте грозит исчезновение с лица земли.

Стоит отметить, что в настоящее время робуста является самым распространённым сортом кофе в мире. Вторым по распространённости сортом кофе стала арабика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с глобальным потеплением к 2070 году могут исчезнуть несколько видов животных и растений.

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