Индианаполис, США, , 21:11 — REGNUM Специальная ткань для защитных масок с электрическим полями была создана исследователями в Университете Индианы в США. Об этом 1 июня сообщает издание IEEE Spectrum.

Разработчики продемонстрировали ткань с вкраплениями серебра и цинка, расположенными в шахматном порядке. Предполагается, что при попадании влаги от дыхания на эти точки они будут действовать наподобие классической батареи и создавать слабый электрический заряд.

Попавший в создавшееся электрополе вирус дезактивируется, при этом не потребуется дополнительного источника питания. Если же влаги из выдыхаемого человеком воздуха окажется недостаточно, то можно слегка сбрызнуть маску водой при помощи спрея.

Основовой для маски может стать хлопковая или полиэстровая ткань, а производство таких масок будет относительно недорогим. Учёные уже установили, что электростатический заряд, генерируемый маской, губителен для вирусов, но испытаний масок против коронавирусной инфекции пока не проводилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные установили причину, благодаря которой маленькие дети значительно реже заражаются коронавирусом, а в случае заражения переносят его гораздо легче взрослых.

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