Иерусалим, , 20:44 — REGNUM Новый тип больных COVID-19, уже прозванный «суперзаразным», обнаружен в Израиле. В чем причина этого загадочного явления, рассказывают «Вести» (Израиль).

По словам доктора Ади Штерн, картина заражения коронавирусом, которую отслеживают израильские медики, указывает на существование каких-то людей, «более заразных» по сравнению с другими. Эти предполагаемые источники заражения получили даже собственное название «суперзаразных» или «суперраспространителей».

Такие люди, от которых заразились многие окружающие, не обязательно имеют какие-либо биологические отличия, причина «суперзаразности» может быть вполне социальной. Например, такой человек-источник может работать в учебном заведении или ресторане. При этом совсем не обязательно, чтобы такой человек болел сам в тяжелой форме. Это, плюс особое «коварство» коронавируса, из-за которого его носитель может оставаться заразным еще около 50 дней с момента заражения, делают места скопления людей, где высока вероятность повстречаться с «суперзаразой», весьма опасными.