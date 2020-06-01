Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Причину, благодаря которой маленькие дети значительно реже заражаются коронавирусом SARS-CoV-2, а заразившись, переносят его значительно легче взрослых, обнаружили исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта в США. Об этом 1 июня сообщает издание Medicalxpress.

Учёные обнаружили, что в клетках слизистой оболочки носа ниже активность гена, кодирующего белок, помогающий коронавирусу проникнуть в клетку и вызвать заражение организма. Выяснилось, что с возрастом активность гена в эпителии слизистой носа возрастает.

Чем больше у человека активность данного гена, тем скорее коронавирус проникнет в его организм и размножится. Кроме того, вирусу в принципе сложнее проникнуть в слизистую носа ребёнка, а ведь именно эпителий носа является ключевой точкой входа коронавируса в организм.

Пониженная активность гена у детей предполагает, но не доказывает, по мнению исследователей, что у детей создается значительно меньше белка, который коронавирус использует для проникновения в организм. Поэтому пока коронавирус медленно пытается размножиться в слизистой носа у ребёнка, иммунитет детского организма успевает выработать защиту.

Учёные предупреждают, что даже если следовать данной гипотезе, она не означает, что дети не могут стать носителями и распространителями коронавирусной инфекции. Это лишь объясняет, почему они переносят данное заболевание значительно легче, чем взрослые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению австралийских учёных, коронавирус SARS-CoV-2 слишком хорошо адаптирован под организм человека.

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