Иерусалим, , 20:23 — REGNUM По мнению израильского профессора Эрана Сегаля, наблюдаемая в последнее время в Израиле серия выявляемых новых случаев заражения коронавирусом не свидетельствует о наступлении второй волны эпидемии. О том, что же это такое на самом деле, по мнению профессора, рассказывают изданию «Вести» (Израиль).

По мнению профессора Сегаля, до завершения первой волны эпидемии должно пройти еще какое-то время, а все последние случаи являются продолжением еще февральских-мартовских заражений и распространения коронавируса. Причина того, что количество заболевших увеличилось именно сейчас довольно проста, сказывается отмена карантинных мер.

В первую очередь это касается школьников, у которых повысилась заболеваемость на фоне возобновления занятий в классах. Выход ученый видит только в продолжении соблюдения разумных ограничений. При этом израильское руководство встревожено резким скачком заболевания, зафиксированным 29 мая, когда был зафиксирован 101 случай заболевания за сутки.