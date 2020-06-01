Лондон, , 19:06 — REGNUM Возможность возникновения пандемии новой болезни, которая может стать для человечества страшнее COVID-19? предсказал учёный из Великобритании Майкл Грегор. Об этом 1 июня сообщает издание Daily Mail.

По данным Грегора, потенциальным источником инфекции могут стать куры, миллионы которых содержаться на птицефабриках по всему миру. Учёный отметил, что на фоне пандемии коронавируса прошла незамеченной новость из Китая о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань.

От вспышки заболевания в Китае погибли более 4 тыс. цыплят-бройлеров, а ещё 18 тыс. птиц пришлось забить, чтобы не допустить распространения инфекции. Такая же ситуация наблюдалась и в ряде европейских стран. Учёный напомнил о вспышке птичьего гриппа в Польше, из-за которой были забиты тысячи кур и индюшек.

Как поясняет Грегор, домашние животные нередко становятся источником инфекции для людей. На фабриках кур часто содержат в антисанитарных условиях и пичкают химикатами, а при этом, по словам Грегора, яйца и мясо птиц являются одним из самых распространённых продуктов во всём мире.

Учёный из Великобритании обозначил два возможных варианта, как избежать новой смертельной инфекции. Первый вариант, трудновыполнимый, — это отказаться от мяса и яиц кур и другой домашней птицы вообще и уничтожить всех кур в мире как потенциальный источник болезни. Грегор уточнил, что это, разумеется, совершенно невыполнимо. Второй вариант — кардинально изменить условия содержания и выращивания кур. Учёный предлагает подкармливать птицу противовирусными препаратами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные в Китае опровергли версию о рынке в Ухане как первоначальном источнике нового коронавируса.

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