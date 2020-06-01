Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Крупнейшую с октября 2017 года вспышку на поверхности Солнца зафиксировали астрономы Обсерватории солнечной динамики (SDO), сообщает 1 июня сайт NАSА.

По мнению учёных, замеченная вспышка недостаточно сильна, чтобы оказать прямое воздействие на самочувствие и здоровье людей, но достаточно интенсивна для того чтобы отрицательно воздействовать на качество сотовой связи и сигналы GPS.

Астрономы считают, что наблюдаемые вспышки и пятна на Солнце могут указывать на начало нового цикла в активности нашей звезды, однако не исключено, что количество вспышек вернется к прежним показателям.

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