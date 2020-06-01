Веллингтон, , 16:07 — REGNUM Следы гигантского магматического пузыря в Тихом океане, который назвали суперлюмом, обнаружил коллектив ученых из Новой Зеландии, Сингапура, США и Германии. Результаты своей находки они описали в статье, опубликованной в научном журнале Science Advances.

Ученые объясняют причины вулканизма подъемом магмы (плюмов) или погружением литосферных плит в мантию. Как определили исследователи, Северный остров Новой Зеландии был образован в результате подъема из недр земли гигантского пузыря с лавой — суперлюма, который застыл при приближении к поверхности планеты.

Геологи сообщили, что очень крупное извержение в западной части Тихого океана произошло около 120 млн лет назад, когда этот суперлюм поднялся к поверхности Земли. В результате образовалось громадное вулканическое плато величиною с континент.

Впоследствии из-за движения тектонических плит плато было разрушено и его часть дрейфовала на юг. Теперь это плато, по словам исследователей, лежит в основе Северного острова.