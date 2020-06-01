Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Лекарство для лечения гепатита C софосбувир защитило культуру клеток мозга от коронавируса нового типа. Такое исследование провели американские молекулярные биологи, публикация об опытах размещена в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Группа нейрофизиологов и молекулярных биологов под руководством профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Элисона Муотри подвергла воздействию коронавируса миниатюрные «муляжи» мозга, выращенные из стволовых клеток. После применения софосбувира доля заражённых клеток уменьшилась, а нарушения в работе нервных окончаний, вызванные вирусом, были устранены.

Учёные полагают, что препарат, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее одобрила для лечения гепатита C, может не только защитить организм от коронавируса, но и помешать ему проникнуть в плод из организма беременной женщины.

Так, софосбувир предположительно устраняет энцефалопатию, галлюцинации и внезапные приступы эпилепсии у заразившихся SARS-CoV-2, а также защищает их от потери вкуса и обоняния.

Отмечается, что статья американских специалистов не рецензировалась независимыми экспертами и редакторами научных журналов, потому к её выводам следует относиться с осторожностью.

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