Череповец, Вологодская область, , 10:40 — REGNUM «ФосАгро» продолжает реализацию жилищной программы. Строительство комплекса на 500 квартир завершилось в Череповце. Новое жилье предназначено для сотрудников Череповецкого производственного кластера Группы «ФосАгро». На эти цели было направлено более 1,2 миллиарда рублей.

Событие приурочили к профессиональному празднику — Дню химика, который прошел с соблюдением мер профилактики распространения коронавируса. В мероприятии приняли участие член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева и генеральный директор АО «Апатит» (компания объединяет производственные активы «ФосАгро») Александр Гильгенберг.

В рамках жилищной программы были возведены многоэтажный дом в Кировске и несколько домов в Череповце, в том числе жилой комплекс, ставший новой архитектурной доминантой Северного района города.

За два десятка лет, что компания поддерживает корпоративную жилищную программу, более 2,5 тыс. сотрудников компании в Череповце, Балакове, Волхове, Кировске и Апатитах смогли решить свой квартирный вопрос. Компания не только строит жилье сама, но и активно поддерживает льготную ипотечную программу для своих сотрудников.

Многие работники череповецкого комплекса «ФосАгро» проживают как раз в Северном районе города. Строительство жилого комплекса на 500 квартир здесь началось в 2014 году, а первый корпус встретил новоселов в 2016-м — и тоже на День химика. Корпуса нового ЖК строили один за другим и точно по графику. Строительство четвертого корпуса завершено в канун Дня химика 2020-го. Все в срок, и даже пандемия не смогла помешать ходу выполнения работ. Для сотрудников предприятия подготовлено 112 квартир общей площадью 7300 кв. м, в частности, 14 студий и 14 «евродвушек», 15 однокомнатных, 28 двухкомнатных и 41 трехкомнатная квартира. Новоселье сотрудников — лучших работников череповецкого производственного комплекса «ФосАгро» — ждет 1 сентября.

Все квартиры сдаются под ключ. Корпоративный ЖК оснащен системой «умный дом», что является редкостью для Череповца. Ее преимущество в том, что она, например, сама снимает показания счетчиков и передает их в управляющую организацию.

По словам Александра Гильгенберга, за время действия жилищной программы в Череповце при поддержке и финансировании компании «ФосАгро» были построены порядка 2 тыс. квартир. С 2013 года их возводят по новейшим технологиям строительства, отделки, планировки, современных инженерных решений.

Благодаря социальной поддержке работников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, удается сохранять на предприятиях Группы высококвалифицированный персонал востребованных специальностей.

Новый дом оценил и Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Череповецкий производственный комплекс «ФосАгро» на протяжении лет стабильно показывает сильные производственные результаты, — отмечает губернатор Вологодской области. — «ФосАгро» видит перспективы, обновляет стратегию, наращивает объемы производства высококачественных удобрений, востребованных на всех континентах. Это говорит о том, что взятый компанией вектор на глубокую модернизацию производства, внедрение современных технологий, расширение ассортимента продукции, доказал свою эффективность. И своим успехом «ФосАгро» щедро делится с Череповцом».

Олег Кувшинников отметил выдающиеся эстетические качества дома и современные технологии строительства и отделки квартир.

«Все проекты, за которые берется компания, выполняются на высоком уровне. И новый жилой комплекс — яркое тому подтверждение», — отметила член Совета Федерации Елена Авдеева.

В рамках благоустройства территории предусмотрено строительство самого крупного в городе и области детского игрового комплекса «Фрегат» для детей до 14 лет. Рядом с ним появится спортивная площадка с современным оборудованием.

Читайте ранее в этом сюжете: 25 регионов объединяют усилия: ФосАгро присоединилась к акции #МыВместе