Барнаул, , 08:15 — REGNUM Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на канале «Россия 24» по поводу возможной связи течения коронавирусной инфекции и нарушения свертываемости крови на своей странице в Facebook прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

«Наконец-то признали значение алтайской школы медиков. С началом коронавирусной атаки я первым делом позвонил коллеге, руководителю пульмонологического центра Якову Шойхету и сразу отметил, что он должен стать основным консультантом губернатора Томенко по развертыванию защиты и лечения больных. Но он мне поведал, что, к сожалению, с ним советуются только специалисты Подмосковья и академик Чучалин. А региональные власти Алтайского края не советуются.

Яков Наумович поведал мне, что основная беда погибающих больных — это развитие так называемого ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови). Естественно, сразу вспомнились мои знания про многолетнее сотрудничество со школой Зиновия Баркагана. Да и вспомнилась диссертация нашего депутата Госдумы Валерия Елыкомова, который в 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему «Совершенствование диагностики и контролируемой терапии ДВС-синдрома на основе динамического исследования тромбинемии и применения криосупернатанта плазмы». И вот наконец прозвучало признание научных школ алтайский медиков — школы Зиновия Баркагана, Якова Шойхета и Валерия Елыкомова».

Напомним, Константин Емешин и ранее указывал на то, что местные чиновники от медицины почему-то не привлекают местных экспертов, чей авторитет признан российскими учёными, для консультаций по больным COVID-19, указывал на слабую компетенцию тех, кто информирует население о темпах распространения коронавируса.

«Например, распространен термин «больной коронавирусом». Что это такое — какой смысл вкладывают в это словосочетание? Какие критерии диагностики? В этой неопределенности терминов и понятий нагнетается атмосфера страха», — такие доводы, в частности, приводил общественник.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что только совсем недавно стало понятно, что течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови, на канале «Россия 24» заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

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