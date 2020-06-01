Москва, , 07:02 — REGNUM Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +12°C до +14°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, в столице ожидается облачная погода. Пройдут дожди, местами умеренные.

Атмосферное давление повысится до 747 мм рт. ст. Направление ветра северное, северо-восточное. Скорость ветра 6−11 м/с с порывами до 12−17 м/с.

Как сообщало 29 мая ИА REGNUM, в начале лета на территорию РФ ожидается значительное похолодание, температура упадет на 8−10 градусов.

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