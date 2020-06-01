Нью-Дели, , 00:04 — REGNUM Индийские учёные расшифровали генетическую последовательность генома таракана, ответственного за выработку особого питательного молока, которое можно будет использовать как сверхкалорийную пищу для голодающих. Об этом сообщает Sciencealert со ссылкой на статью журнале Международного союза кристаллографии в IUCrJ.

Обычно тараканы не производят молока, однако из видов тараканов Diploptera punctata для вскармливания потомства в своём кишечнике вырабатывает «молоко», которое содержит более чем в три раза больше энергии, чем в эквивалентном количестве молока буйвола, которое в свою очередь более калорийно, чем коровье молоко. Тараканье «молоко» содержит жиры, сахара, белки со всеми незаменимыми аминокислотами.

Однако, «доение» тараканов — процесс трудоёмкий, поэтому учёные из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Индии расшифровали генетический код, отвечающий за выработку этого питательного вещества у тараканов. Теперь с помощью генной инженерии учёные планируют вывести дрожжи, которые будут вырабатывать тараканье «молоко» в промышленных масштабах.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по подсчётам учёных глобальное потепление может уменьшить доступность пищи для человечества на 3,2% уже в середине XXI века, что станет причиной ежегодной смерти около 30 тысяч человек.

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