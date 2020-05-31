Канберра, , 22:22 — REGNUM Австралийские учёные во главе с профессором Николаем Петровским установили, что коронавирус SARS-CoV-2 с самого начала почти идеально был адаптирован для заражения человека, что актуализирует версию искусственного создания вируса в лаборатории Уханя. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что команда из университета Флиндерс в Аделаиде и Университета Латроб в Мельбурне под руководством эксперта по вакцинам профессора Николая Петровского изучила, насколько хорошо вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, инфицирует разных животных. Учёные искали животное, которое могло бы быть наиболее подвержено заражению и являлось первоначальным источником вируса. Однако такого животного найти не удалось, вирус идеально приспособлен именно для заражения человека, считают учёные.

«Это новый вирус, которого никогда не было в организме человека, но он обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что очень удивительно», ― цитирует издание Петровского.

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Глава исследовательской группы также отметил, что «возможность, которую все еще нельзя исключать, заключается в том, что SARS-CoV-2 был создан в результате рекомбинационного события, которое произошло непреднамеренно или сознательно в лаборатории, занимающейся коронавирусами, с новым вирусом, который затем случайно распространился среди местного населения».

Однако учёные не исключают природного происхождение вируса в результате контакта животных с разными штаммами вирусов, в результате чего появился возбудитель COVID-19, при этом считают это статистически маловероятным.

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Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Факт того, что в этом же городе находится лаборатория вирусологии, породил слухи об искусственном происхождении вируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что у него нет доказательств того, что коронавирус был создан в лаборатории в китайском Ухане.

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