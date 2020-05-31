Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Экипаж космического корабля Crew Dragon испытывает проблемы с настройкой связи с Землей через системы МКС, общаясь по радиосвязи, сообщает 31 мая американское аэрокосмическое агентство НАСА, ведущее прямую трансляцию.

После стыковки с орбитальной станцией командир МКС Кристофер Кэссиди начал соединение систем электроснабжения и проводной связи Crew Dragon и станции. Питание электроэнергией Crew Dragon уже получает, но настройка системы связи до сих пор не завершена.

Экипаж Crew Dragon поддерживает связь с Землей через коммуникационную систему корабля. Центр управления полётами в Хьюстоне и Калифорнии слышат сообщения экипажа Crew Dragon, но звуковые сообщения. отправляемые с Земли, до сих пор «неразборчивы».

"Мы не можем понять причин, мы смогли услышать и понять одно слово, но на этом всё», — сказал командир Crew Dragon Даг Херли.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый космический корабль был запущен на орбиту 30 мая. Прибывшие на нём астронавты НАСА Херли и Бенкен будут оставаться на МКС три месяца, после чего вернутся на Землю, завершая испытательный полёт на корабле Crew Dragon.

На данный момент, кроме Crew Dragon, к МКС пристыкованы два российских грузовых корабля «Прогресс», один российский пилотируемый корабль «Союз» и японский космический грузовик.

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