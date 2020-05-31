Пекин, , 20:15 — REGNUM В Китае в ходе первой фазы клинических испытаний на людях вакцина против новой коронавирусной инфекции показала себя безопасной и способной производить иммунный ответ. Результаты работы над вакциной ученых из Пекинского института биотехнологий опубликованы в журнале The Lancet.

Испытуемая вакцина является векторной, то есть представляет собой созданный методом генной инженерии ослабленный аденовирус, в который встроен генетический материал вируса SARS-CoV-2.

В испытании вакцины на первом этапе приняли участие 108 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, которым вводили разные дозировки препарата. В ходе испытаний было обнаружено, что вакцина в течение 28 дней создаёт оба варианта иммунитета: приводит к выработке антител к коронавирусу и обучает Т-клетки борьбе с инфекцией. При этом чем выше доза вакцины была введена, тем более сильный иммунитет она генерировала. Побочные эффекты были незначительными. Лишь у одного человека была отмечена лихорадка.

В настоящее время в Ухане начата вторая фаза испытаний этой вакцины уже на 500 участниках, среди которых есть люде старше 60 лет. Учёным предстоит выяснить, насколько устойчивый иммунитет создаёт вакцина и ослабляет ли её действие имеющийся у человека иммунитет к аденовирусу типа 5, который используется в качестве носителя генетической информации о вирусе SARS-CoV-2.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что израильские учёные в опытах на макаках пришли к выводу, что вакцинация против нового коронавируса и опыт болезни COVID-19 приводят к выработке иммунитета против вируса SARS-CoV-2.

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